Демонтаж ракетного полигона в КНДР остановлен

9 ноября, Вашингтон /БЕЛТА - Ренхап/. Работы по демонтажу испытательного ракетного полигона в КНДР не проводились с августа этого года, сообщила 9 ноября на своем сайте базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North.

Согласно фотографиям, сделанным спутником 31 октября, демонтаж ракетного полигона не ведется, а на крыше расположенного на полигоне склада горючего установлено новое оборудование, судя по всему, вентиляционное.

Исследователи сообщают, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне только с июля и до начала августа.

Договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова КНДР и США достигли на встрече глав двух государств, которая прошла 12 июня в Сингапуре.-0-