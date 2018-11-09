Демонтаж ракетного полигона в КНДР остановлен

9 ноября, Вашингтон /БЕЛТА - Ренхап/. Работы по демонтажу испытательного ракетного полигона в КНДР не проводились с августа этого года, сообщила 9 ноября на своем сайте базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North.
Согласно фотографиям, сделанным спутником 31 октября, демонтаж ракетного полигона не ведется, а на крыше расположенного на полигоне склада горючего установлено новое оборудование, судя по всему, вентиляционное.
Исследователи сообщают, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне только с июля и до начала августа.
Договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова КНДР и США достигли на встрече глав двух государств, которая прошла 12 июня в Сингапуре.-0-
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