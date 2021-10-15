Депутат Европарламента: Литве могут грозить иски в ЕСПЧ и репутационный ущерб за отношение к мигрантам

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве гадают, что может грозить республике со стороны Евросоюза, если нарушения против мигрантов подтвердятся, пишет Baltnews.

Поведение Литвы в отношении мигрантов может навредить международному имиджу республики, считает депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. "Это может быть репутационный ущерб", - заявил политик.

Кроме того, Литву могут ожидать юридические последствия. "Это может побудить некоторых обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за той или иной формой финансовой компенсации", - заявил европарламентарий.

По его словам, Литва может войти в "клуб" стран ЕС, которые не желали принимать у себя мигрантов - Греция, Венгрия и Хорватия. Официальные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex также могут демонстративно покинуть Литву раньше срока, предположил Пятрас Ауштрявичюс.

Ранее глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Леджери сообщил, что агентство зафиксировало десятки нарушений в отношении мигрантов в Литве.

Нарушения фиксировали и в ООН. Так, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии обвинили Литву в бесчеловечном отношении к беженцам. В организации отметили, что возвращение мигрантов через границу не только угрожает жизни людей, но и является незаконным по международному праву.

Особую озабоченность международного сообщества вызывают условия, в которых содержатся мигранты в приграничных районах. Так, беженцы зачастую проживают в закрытых и чрезвычайно густонаселенных районах без надлежащих основных услуг.

С начала года в Литву прибыло более 4100 человек. Большинство просителей убежища - граждане Ирака. Среди беженцев много семей с детьми, пожилых людей и мигрантов с серьезными проблемами со здоровьем.-0-