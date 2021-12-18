Десять человек погибли при взрыве в здании частного банка в пакистанском Карачи

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в одном из зданий в пакистанском Карачи погибли десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
По информации правоохранителей, взрыв произошел в здании частного банка. На место происшествия прибыли специалисты для расследования причин инцидента. Пострадавшие госпитализированы, поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее пакистанский телеканал Geo News сообщал об одном погибшем и 12 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.-0-