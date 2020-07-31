Десятки людей пострадали при крушении поезда в Португалии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Португалии. В результате крушения погибли два человека, еще 50 пострадали, сообщает ТАСС.

В вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено. Экстренные службы пока не могут оценить серьезность аварии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мои соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим", - приводятся на сайте президента Португалии слова Марселу Ребелу ди Соуза.

Поезд выехал из Лиссабона и следовал в город Порту на севере страны.-0-