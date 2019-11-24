Десятки людей стали жертвами оползня в Кении

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В результате оползней в Кении погибли по меньшей мере 36 человек, среди них семеро детей. Об этом сообщает Sky News .

Оползни возникли в результате наводнения, вызванного сильными дождями. Несколько человек погибли в деревне Такмал в Центральном округе Покот. Одиннадцать из них находились в одном доме.В деревнях Паруа и Тапач на юге Покот погибло семь детей.

Как отмечает издание, округ Западный Покот, который граничит с Угандой, пострадал от сильнейшего наводнения в Кении после сильного дождя 22 ноября. Четыре моста снесены потоками воды, до самой пострадавшей деревни - Муйно - невозможно добраться.-0-