Девять человек погибли в результате теракта в Сирии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли во время нападения террористов на три автобуса в сирийской провинции Хама, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора провинции Тарека Крейшати, сирийские военные восстановили контроль над шоссе Саламия - Атрая, где 3 января произошел теракт. Машины скорой помощи доставили раненых в больницы Хамы и Саламии. По имеющейся информации, все погибшие являются мирными жителями. Сообщается также, что вооруженную вылазку предприняла банда, которая входит в состав экстремистской группировки "Исламское государство". Незадолго до этого еще одна банда атаковала пассажирский автобус на трассе Пальмира - Дер-эз-Зор, в результате чего погибли 25 человек, еще 13 получили ранения.

Террористы заметно активизировали свои вылазки с начала декабря в треугольнике на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным войскам сохранить контроль над стратегическим шоссе на Алеппо. В ходе боев были уничтожены 39 боевиков.-0-