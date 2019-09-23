Девять человек пострадали при взрыве в супермаркете на западе Австрии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продовольственном супермаркете в австрийской общине Санкт-Йодок-ам-Бреннер (земля Тироль) произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали девять человек, сообщает австрийская газета
Взрыв произошел сегодня около 11.20 по местному времени. Среди пострадавших нет людей с критическими травмами, трое из раненых госпитализированы. Под завалами частично обрушившегося здания магазина находится один человек, спасательные работы и тушение пожара продолжаются. Жителям близлежащих районов рекомендовали держать окна закрытыми из-за сильного задымления.
Причина взрыва выясняется. По одной из версий, работник просверлил газовую трубу в магазине. Однако эта информация пока не получила подтверждения у полиции.-0-