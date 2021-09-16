Девять человек утонули на юге Франции из-за высоких волн на море

16 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. Внезапное появление высоких волн на средиземноморском побережье Франции привело в среду к гибели в трех южных департаментах девяти человек, сообщает ТАСС.

Местные власти предупредили об опасности, которая может возникнуть на море. Все погибшие - туристы, которые пренебрегли рекомендациями и пошли купаться в жаркую погоду. Два человека утонули у побережья департамента Буш-дю-Рон, двое - в департаменте Од и пятеро - в департаменте Эро.

Высокие волны - периодически возникающее явление на этой части побережья Средиземноморья. Оно вызвано, в частности, сильным ветром, резким изменением морского течения и большим объемом стекающей с побережья дождевой воды.-0-