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25 мая 2020, 08:48

Девять человек задержаны после стрельбы на стоянке на юге Москвы

Фото ТАСС
Фото ТАСС

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла в воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный". Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват".

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Возбуждено уголовное дело.-0-

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