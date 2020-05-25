Девять человек задержаны после стрельбы на стоянке на юге Москвы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла в воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный". Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват".

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Возбуждено уголовное дело.-0-