Девочка из Индии умерла в пустыне Аризоны, пока ее мама искала воду

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пустыне Сонора, расположенной в штате Аризона (США), в результате теплового удара скончалась шестилетняя индийская девочка. В тот момент температура воздуха в пустыне поднялась до 42 градусов по Цельсию, сообщает Reuters .

Накануне мигрантов из Индии оставили на удаленном участке границы США. Группа беженцев, в которой и находилась маленькая девочка вместе с матерью, долго блуждала по раскаленной пустыне. В какой-то момент из-за отсутствия воды ребенку стало плохо, и мать девочки бросилась на поиски влаги. Но когда она вернулась, ее дочь уже умерла от теплового удара.

После этой трагедии мигранты еще почти сутки бродили по пустыне, пока их наконец не обнаружила пограничная служба.

Это уже далеко не первый случай смерти беженцев в пустыне Сонора. Так, только на минувшей неделе в похожей ситуации там погиб еще один ребенок.-0-