Директор Союза потребителей Украины предупредил о проблемах с доступом к питьевой воде 

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине грозят серьезные проблемы с доступом к питьевой воде, в некоторых регионах до 90% воды не соответствует действующим нормам. Об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов, сообщает телеканал "Украина 24".

По словам Максима Несмиянова, в Украине устарели очистные сооружения, а трубы в домах заржавели и сгнили. "Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране", - предупредил эксперт.

В случае отсутствия шагов по решению этой проблемы через 20 лет украинцам будет проще покинуть страну, чем восстанавливать системы водоснабжения, подчеркнул Максим Несмиянов.

"Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр", - заявил специалист.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber! "Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр", - заявил специалист.-0-