Додона зарегистрировали кандидатом на пост президента Молдовы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы зарегистрировала действующего главу республики Игоря Додона кандидатом на выборах президента. Решение об этом принято в понедельник на заседании ЦИК, которое транслировалось ведомством в Facebook, сообщает ТАСС.

"За это проголосовали восемь членов, один воздержался", - проинформировал председатель ЦИК Дорин Чимил.

Ранее в качестве кандидатов на выборы были зарегистрированы лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и Тудор Делиу от либерал-демократической партии Молдовы. Отказ в регистрации получил экс-спикер парламента Андриан Канду.

Процесс приема документов от кандидатов завершается 1 октября. Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября текущего года.-0-