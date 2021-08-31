Долгий ковид может длиться 6-9 месяцев и более - Мурашко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что долгий ковид у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, может сохраняться на протяжении шести-девяти месяцев и более, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания - так называемый длинный ковид - могут длиться шесть-девять месяцев и более. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", - сказал Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России добавил, что пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и направляться для реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях в зависимости от состояния. "Это особенно важно для пожилых граждан, которые, в том числе в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжелому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям", - отметил он.-0-