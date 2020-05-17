Долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку ямальской трубы истек

17 мая, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Срок действия российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек. Как информировал на своем официальном сайте оператор газотранспортной сети Польши компания Gaz System, исторический контракт перестал действовать сегодня ровно в 8.00 утра по местному времени (9.00 по белорусскому).

"С этого момента оператор сети транзитных газопроводов будет иметь более 90% технической мощности в пункте "Кондратки" (на польско-белорусской границе. - Прим. ТАСС) и 100% технической мощности в пункте "Мальнов" (на польско-немецкой границе. - Прим. ТАСС)", - указано в сообщении.

"Резервирование мощности на польском участке газопровода "Ямал - Европа" будет осуществляться в соответствии с правилами Европейского союза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах", - подчеркнули в польской компании. Эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Польский участок насчитывает 683 км линейной части. В настоящее время собственником польского участка трубы является EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской энергетической компании PGNiG. У каждой из фирм по 48% акций, еще 4% принадлежат компании Gas Trading S.A. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является Gaz System.-0-