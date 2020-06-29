Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме Москвы

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре в Москве. Пожар потушен. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, загорелась квартира на восьмом этаже. Выяснилось, что горят личные вещи.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, "погибли девочка 10 лет и женщина 36", добавив, что год назад в аналогичной ситуации их спасали пожарные.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. Шесть человек спасены, в том числе двое детей.-0-