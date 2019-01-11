Два человека погибли при сходе лавины в Болгарии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сноубордиста погибли при сходе лавины в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско. Об этом сообщает болгарский новостной портал Darik News.
Инцидент произошел сегодня около 12.00 по местному времени. По предварительным данным, сход лавины спровоцировали сноубордисты, съезжавшие по склону. Гражданство погибших не сообщается.
Горноспасательная служба Болгарии предупреждает, что лавинная опасность в горах Пирин в данный момент сохраняется. Болгарский Красный Крест призывает любителей активного зимнего отдыха строго соблюдать правила поведения в горах - как на склонах, так и за их пределами.-0-
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