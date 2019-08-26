Два человека погибли при взрыве в Приморском крае РФ

Фото из архива ТАСС
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в жилом доме в Находке (Приморский край РФ), два человека погибли, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.
"Сегодня на улице Заводской, 16 произошел взрыв. Предположительно, граната. Погибли два человека, есть пострадавшие", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД Приморского края от комментариев пока воздерживаются. В управлении ФСБ по Приморскому краю также от комментариев отказались, сославшись на необходимость проверки фактов.-0-