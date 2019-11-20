Два осенних тайфуна нанесли ущерб Японии на $3,3 млрд

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии оценили ущерб от тайфунов "Факсай" и "Хагибис", которые обрушились на Японию этой осенью, в $3,3 млрд, сообщает японская телерадиокомпания
Тайфуны привели к многочисленным оползням, наводнениям, горным обвалам. Значительный ущерб нанесен инфраструктуре, сельскому, лесному и рыбному хозяйствам страны.
Согласно подсчетам, потери от тайфуна "Факсай" составили порядка $750 млн, от "Хагибиса" - свыше $2,5 млрд, при этом цифра продолжает расти. Отмечается, что этот показатель превышает ущерб от рекордных ливней на западе Японии в 2018 году.-0-