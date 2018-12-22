Два взрыва прогремели в столице Сомали

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере пять человек, сообщает Reuters, ссылаясь на данные полиции.

По имеющимся сведениям, причиной первого взрыва стала бомба, спрятанная в салоне автомобиля. Жертвами инцидента оказались как минимум пять человек, большинство из них - солдаты, находившиеся у пункта пропуска неподалеку от места происшествия. Еще четверо получили ранения. Не исключено, что число погибших может возрасти.

Вскоре после первого взрыва прогремел второй. Пока не установлено, при каких обстоятельствах он произошел. Информация о погибших и раненых также не приводится.

Полиция занимается расследованием инцидента.-0-