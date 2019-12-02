Двадцать человек погибли, 21 ранен при падении автобуса в овраг в Чили

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли, 21 пострадал в результате падения автобуса в овраг на севере Чили. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

По информации СМИ, автобус выехал из города Антофагаста в Сантьяго. На участке горной трассы недалеко от города Тальталь водитель не справился с управлением, и автобус упал в овраг. Пассажирами автобуса были 50 человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Тальталя. На месте происшествия работают спасатели, полиция начала расследование.-0-