Две трети немцев недовольны действиями властей в борьбе с коронавирусом - опрос

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две трети немцев недовольны действиями федерального правительства, направленными на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным опроса, действиями федеральных властей "очень недовольны" 34% и "скорее недовольны" 31% опрошенных. В то же время антикризисными мерами правительства "очень довольны" 4% и "скорее довольны" 26% немцев, 5% не смогли дать ответ.

Также результаты показали, что меры, принимаемые федеральным министром здравоохранения Йенсом Шпаном в ходе пандемии, вызывают недовольство у 69% немцев, только 24% опрошенных поддерживают его действия.

Поддержка немцами антикоронавирусных мер, которые проводят власти, неуклонно снижается: в апреле 2020 года их одобряли 67% граждан ФРГ, в октябре - 57%, в начале февраля 2021 года - 50%, а в конце февраля - 48%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 22 марта в Германии зарегистрирован 2 670 001 случай заражения COVID-19, умерли 74 756 человек.-0-