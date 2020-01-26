Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американский интернет-ресурс TMZ.

По его информации, частный вертолет 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пять человек, в том числе сам баскетболист. Позднее информацию о гибели Брайанта подтвердил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

ESPN подтверждает, что на борту рухнувшего вертолета вместе с Кобе была его вторая дочь Джианна.

Кобе и Джиджи вместе с еще одной девочкой и ее родителем летели на игру. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку. У дочери Брайанта уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Джианне Брайант было 13 лет.

Отмечается, что Брайант в течение многих лет регулярно летал на вертолете. Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". У него осталось четверо детей.-0-