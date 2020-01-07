Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что дым от пожаров в Австралии распространяется через Тихий океан в города Южной Америки и, возможно, достиг Антарктики. Об этом сообщает Reuters.

Небо над Чили окрасилось в серые тона, а закат над Аргентиной приобрел огненно-красный оттенок.

В результате многомесячных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 25 человек, а также миллионы животных. Было разрушено более 2000 домов. Кроме того, произошел выброс в атмосферу огромного количества углекислого газа, что привело к сильному загрязнению воздуха.