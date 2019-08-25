Дым от пожаров в Амазонии достиг Аргентины

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дым от лесных пожаров в Амазонии достиг севера Аргентины, сообщила Метеорологическая служба страны.
По ее данным, дым, который был на территории Аргентины, пришел из Боливии, Парагвая и юга Бразилии. Ожидается, что в ближайшие два дня концентрация пепла в воздухе увеличится. Аргентинские метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе дым от пожаров в Амазонии доберется до столицы страны, расположенной в 1000 км юго-восточнее границы с Бразилией.
По прогнозам ученых, пожары, охватившие территории Амазонии, будут иметь долгосрочные последствия для Аргентины. На севере республики будет меньше дождей.
Амазония собирает влагу со стороны Атлантического океана. Эта влага циркулирует в атмосфере, доходит до Анд и спускается ниже на юг, в сторону Парагвая и Буэнос-Айреса. Из-за гибели лесов в атмосфере будет удерживаться меньше влаги, а значит, будет выпадать меньше осадков.
По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га (около 0,44%) лесов Амазонии.
В Боливии огнем охвачены свыше 700 тыс. га лесов в департаменте Санта-Крус. Пожары в амазонских лесах также зафиксированы в Перу.-0-