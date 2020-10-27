ЕАЭС и КНР переносят последствия пандемии лучше, чем другие регионы мира - МИД РФ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Китае в условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, более стабильная, нежели в других регионах мира. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на пленарной сессии видеофорума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь", сообщает ТАСС.

"Пандемия действительно бросила всем нам вызов: и мировой экономике, и здоровью людей. Мы видим, что в общем произошли, конечно, серьезные нарушения и в транспортном сообщении, и в торговых связях, и в производственно-сбытовых цепочках. Результатом стала глобальная рецессия, хотя мы рады констатировать, что в зоне Евразийского экономического союза и в Китае дела обстоят лучше, чем в других регионах мира", - сказал Игорь Моргулов.

По его мнению, укрепление регионального сотрудничества - наиболее проверенный способ борьбы с последствиями глобальных вызовов таких, как пандемия коронавируса. "Я абсолютно уверен в том, что укрепление регионального сотрудничества и есть главный ответ на эти вызовы и это проверенное временем средство, - сказал замминистра. - Мы занимались этим и в предпандемический период - активным продвижением интеграционных процессов, но сейчас сама жизнь нас вынуждает через региональную интеграцию, через укрепление регионального сотрудничества искать ответы на те вызовы, которые перед нами встали".

По словам Игоря Моргулова, это в первую очередь применимо к евразийскому пространству, где в последние годы центростремительные процессы были совершенно заметны. "Я уверен, что сейчас мы должны сконцентрироваться на гармонизации интересов участников процессов регионального сотрудничества и синхронизации стратегий развития. Если мы это сделаем, если мы добьемся успехов на этих двух направлениях, то думаю, что мы сможем с минимальными потерями выйти из нынешней непростой ситуации, да и более того, выйти окрепшими из этой непростой ситуации", - подчеркнул замминистра.

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским заключениям Международного валютного фонда, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Всемирный банк 8 июня предупредил, что спад составит 5,2%. Согласно выводам его специалистов, ожидается тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия.-0-