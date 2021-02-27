Эффективность "Спутника V" подтверждена против новых штаммов коронавируса

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокую эффективность против новых генетических вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство Reuters.

"Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединенного Королевства и ЮАР", - сказал заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов, добавив, что, согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины "подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах".-0-