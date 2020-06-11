Египет 1 июля возобновит международное авиасообщение и откроет некоторые курорты

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля в Египте возобновится международное авиасообщение и откроются для туристов курорты, наименее пострадавшие от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское правительство.

В частности, с 1 июля для туристов откроются такие мухафазы, как Южный Синай (там расположены курорты Шарм-эль-Шейх и Дахаб), Красное море (Хургада и Марса-Алам), а также курорт Мерса-Матрух на Средиземном море, говорится в заявлении Кабинета министров. При этом список стран, для которых могут быть открыты воздушные границы, пока не называется.

Министерство туризма и древностей Египта объявило 11 июня об открытии для посещения Великих пирамид, Карнакского храма и гробницы Тутанхамона в Луксоре, а также некоторых других достопримечательностей, одновременно туда смогут войти не более 10 человек. "При этом туристические достопримечательности, расположенные в густонаселенных районах, прежде всего в Каире, будут открыты позднее", - уточнило ведомство, на которое ссылается ТАСС.

В ближайшее время в Египте планируют дальнейшее смягчение карантинных мер. Начиная с 14 июня по всей стране на 60 минут сократят комендантский час. Он будет действовать с 20.00 до 4.00 (вместо 20.00-5.00). Время работы магазинов и торговых центров с 14 июня будет продлено на один час. При этом общественные пляжи и парки Египта будут закрыты до конца июня. С 1 июля правительство рассматривает возможность открытия мечетей в наименее пострадавших от пандемии регионах.

В марте в связи с пандемией коронавируса Египет приостановил регулярные международные рейсы, а также работу ресторанов, отелей и кафе. Все это время аэропорты принимали только внутренние и репатриационные рейсы. В мае некоторым отелям было разрешено принимать ограниченное количество внутренних туристов и при строгом соблюдении санитарных правил. Пандемия нанесла колоссальный урон туристическому сектору Египта, на который приходится 5% ВВП страны.

По последним данным, в Египте подтверждено свыше 38 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 1,3 тыс. человек.-0-