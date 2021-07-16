Эйфелева башня открывается для привитых от COVID-19 посетителей

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелева башня в Париже откроется для всех посетителей 16 июля, но с 21 июля вход будет разрешен только привитым посетителям, сообщает газета Le Figaro.

В течение последних трех недель руководство башни тестировало лифты на безопасность и надежность. На работу вернулись 350 человек, которых ранее были отправлены в вынужденный отпуск.

"Мы готовимся разбудить престарелую леди с элегантностью и заботой, поскольку она проспала 250 дней из-за режима самоизоляции", - прокомментировал открытие достопримечательности глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин.

Эйфелева башня была закрыта для посетителей в октябре 2020 года из-за пандемии.-0-