Экономические последствия пандемии обострят конфронтацию мировых держав - эксперт

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад в глобальной экономике, обусловленный пандемией коронавируса, приведет к обострению противоборства между крупными мировыми державами. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Китайского центра международных экономических обменов, генсекретарь Академического комитета Национальной комиссии КНР по развитию и реформам Чжан Яньшэн на онлайн-конференции "Экономические последствия коронавируса: инициатива "Пояс и путь" в новых мировых условиях", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай", сообщает ТАСС.

Эксперт обратил внимание на то, что согласно прогнозам МВФ глобальная экономика к концу этого года снизится на 3%, а в следующем году, если и продемонстрирует рост, то незначительный. "Сейчас мы очень опасаемся, что произойдет вторая волна пандемии. Возможно, в Европе и Америке. Тогда мировая экономика еще сильнее откатится назад. У многих стран вырастет долговая нагрузка, а глобальная финансовая система столкнется с большими трудностями", - сказал аналитик.

"Мир может понести не только экономические потери. Существует угроза серьезного противоборства между большими державами. Китайцы больше всего опасаются, что может повториться ситуация, когда в прошлом веке после экономической рецессии 20-30-х годов возникла горячая война", - подчеркнул он.

Чтобы максимально сгладить экономические последствия пандемии, нужно, по мнению специалиста, в первую очередь уделить внимание таким вопросам, как обеспечение занятости и поддержание уровня зарплат населения, сохранение товарных, сырьевых и энергетических цепочек, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

В свою очередь старший научный сотрудник Академии исследований современного Китая и мира Ван Ганъи отметил, что ко второй волне пандемии необходимо начать готовиться заранее. "Мы как страны-соседи, участники инициативы "Пояс и путь" должны обмениваться опытом борьбы с заболеванием, результатами медицинских исследований, - считает эксперт. - Готовясь к следующим волнам пандемии, нам надо выработать механизмы международного сотрудничества".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.-0-