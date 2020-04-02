Экономика Германии может столкнуться с самым серьезным за 10 лет кризисом

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая экономика Европы может сократиться в нынешнем году больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, сообщает Reuters.

Министр добавил, что в некоторые из месяцев первого полугодия 2020-го экономика Германии может сократиться более чем на 8%. Как отметил Петер Альтмайер, в первые два месяца текущего года немецкая экономика достигла хороших результатов, однако коронавирус нанесет ей серьезный урон в апреле, прежде чем, как ожидается, достигнет своего пика в мае. "Падение, о котором я говорю, может быть таким же серьезным, если не хуже, чем в связи с финансовым кризисом 2008-2009 годов", - сказал Петер Альтмайер, не давая точных прогнозов. "Это означает, что после 10 лет стабильного экономического роста у нас снова будет рецессия в этом году, впервые с 2009 года", - добавил министр. Как уточняет Reuters, в 2009 году экономика Германии сократилась на 5,7%.

Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt fyer Wiederaufbau (KfW) прогнозировал, что экономика Германии во II квартале 2020 года может сократиться на 10-15%.

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle сообщила, что на минувшей неделе кабинет министров Германии одобрил обширный пакет мер для поддержки экономики, несущей потери от пандемии коронавируса. На экстренном заседании 23 марта правительство приняло ряд законопроектов, призванных спасти граждан страны и компании от потери средств к существованию в ходе кризиса, вызванного глобальной вспышкой коронавирусной инфекции. Был утвержден пакет мер стимулирования на сумму более 750 млрд евро.

В Германии, согласно последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 75 тыс. человек, свыше 900 скончались. Закрыты учебные заведения, торговые центры, рестораны и спортивные объекты, значительная часть компаний приостановила производство.-0-