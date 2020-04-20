Экономике ЕС для восстановления после пандемии может понадобиться 1,5 трлн евро

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономике ЕС может понадобиться 1,5 трлн евро для преодоления последствий распространения коронавируса. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью немецкому изданию Der Spiegel, сообщает ТАСС.

Паоло Джентилони напомнил, что Еврогруппа ранее представила план, предусматривающий более 500 млрд евро на финансирование системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса. "Тем самым остается еще минимум 1 трлн евро", - заметил еврокомиссар.

"Мы часто говорим о "плане Маршалла", в котором сейчас нуждаемся, но вспомните, деньги в соответствии с ним были направлены только тогда, когда прошло два года после окончания Второй мировой войны. Сейчас это бы не помогло", - полагает Паоло Джентилони. "Мы не можем ждать с восстановлением до тех пор, пока вирус заключит с нами мир. Восстановление должно начаться уже сейчас, весной - летом", - подчеркнул он.

Еврокомиссар считает, что ЕС нуждается в общем инструменте для финансирования восстановления экономики.-0-