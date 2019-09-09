Экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый индекс, призванный отследить влияние высказываний президента США Дональда Трампа в Twitter на ситуацию на рынках ценных бумаг, разработали экономисты банка JP Morgan Chase. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNBC .

Индекс получил название Volfefe, от слов Volatility ("волатильность") и от буквосочетания Covfefe, которое Дональд Трамп использовал в одном из своих сообщений в Twitter в 2017 году.

Экономисты проанализировали динамику курсов ценных бумаг в пятиминутном промежутке после появления твитов Дональда Трампа и пришли к выводу, что сообщения, в которых упоминаются такие слова, как "Китай", "миллиард" или "Федеральная резервная система", заметно влияют на ситуацию на рынках. "В этих сообщениях все чаще затрагиваются Федеральная резервная система или торговые противоречия в широком плане, и они способны оказать влияние на ситуацию в краткосрочном плане", - привела телекомпания мнение разработчиков нового индекса.

Со времени прихода в Белый дом в январе 2017 года, напомнила телекомпания, Дональд Трамп опубликовал около 10 тыс. сообщений в Twitter. За период с 2018 года по настоящее время, по оценкам CNBC, 146 таких сообщений оказали влияние на ситуацию на рынках.-0-