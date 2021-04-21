Экс-полицейского в США признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом заявил во вторник судья Питер Кэхилл, трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

Дерек Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Судья Питер Кэхилл зачитал вердикт, после чего все присяжные подтвердили, что согласны с ним. Как заявил судья, "через восемь недель с настоящего момента будет вынесение приговора". Питер Кэхилл пояснил, что суд уточнит даты позже.

Дерек Шовин присутствовал на заседании. Он отреагировал на вынесение вердикта спокойно. До вынесения приговора он останется под стражей.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Дерек Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Дерека Шовина и еще троих правоохранителей, которые участвовали в аресте Джорджа Флойда, уволили.

После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.-0-