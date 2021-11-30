Эксперт: НАТО использует миграционный кризис для усиления присутствия у границ Беларуси и России

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. НАТО использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для увеличения своего финансирования и усиления присутствия у границ Беларуси и России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

Эксперт напомнил, что изначально НАТО создавали как структуру, миссия которой должна была быть в военно-политическом сдерживании Советского Союза. "После распада СССР альянс фактически остался без работы, и гигантская инфраструктура должна находить какие-то военные угрозы, чтобы самостоятельно с ними и бороться, - указал он. - Поэтому НАТО сейчас радостно потирает руки: наконец-то происходит какое-то движение у границ, которое они могут выдать за попытку организации военной провокации со стороны России или Беларуси, а значит, нужно увеличить военное присутствие в приграничной зоне, сразу же появляется обоснование для учений. А все это не что иное, как попытка привлечь дополнительное финансирование из карманов налогоплательщиков США и европейских стран. Потому что, как показывают опросы, необходимость существования НАТО подавляющему большинству европейцев не кажется очевидным. Более того, они считают расходы на НАТО завышенными. А когда натовское руководство педалирует эту мнимую угрозу российско-белорусской агрессии против стран Балтии, Польши или Украины, то сразу появляется повод для привлечения дополнительных ресурсов и проведения разного рода маневров".

Павел Фельдман полагает, что НАТО вряд ли решится на прямой конфликт. "Конечно, они прекрасно понимают, что вступать в прямой конфликт с Россией и Беларусью - это смерти подобно, поскольку у нас единая система обеспечения безопасности Союзного государства, - подчеркнул он. - С другой стороны, есть традиционные попытки поиграть на нервах, увеличить напряженность".

"Но у России и Беларуси есть четкое понимание того, как реагировать на это растущее давление: реагировать корректно, симметрично при проведении собственных учений, но так, чтобы это не приводило к прямым боестолкновениям, которые никому не нужны", - резюмировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.-0-