Эксперт: страны ОДКБ проявили единство в вопросе о проведении в Казахстане миротворческой операции

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОДКБ проявили единство в вопросе о проведении в Казахстане миротворческой операции, явила доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Здесь действительно нужно поаплодировать руководству ОДКБ, единство было проявлено. И Беларусь, и Кыргызстан, и Армения заявили о готовности поучаствовать в этой операции, притом, что речь идет о защите очень важных стратегических объектов, а не о том, чтобы разгонять людей на улице. Это крайне важный момент с точки зрения демонстрации нашему геополитическому окружению единства ОДКБ", - сказала Елена Пономарева.

Что касается попытки захвата аэропорта, "это не просто методичка серьезных государственных политических переворотов, но это еще и демонстрация силы", заметила эксперт.-0-