Эксперты ООН призвали США отменить санкции против Кубы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские санкции против Кубы, препятствующие в условиях пандемии COVID-19 закупке лекарств, медицинского оборудования и продовольствия, должны быть отменены. С таким призывом обратились к США эксперты ООН в области прав человека, сообщает ТАСС.

"Мы призываем США отменить меры, направленные на создание торговых барьеров, а также заградительные тарифы, квоты и нетарифные меры, включая те, что препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в совместном заявлении, которое подписали семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

По словам экспертов, в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, отсутствие желания со стороны правительства США приостановить санкции может усилить огромные физические и психологические страдания пострадавших от COVID-19 людей.

Как подчеркивается в заявлении, эмбарго США против Кубы и санкции в отношении других стран серьезно подрывают международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Эксперты пояснили, что из-за американского эмбарго экспорт и реэкспорт товаров на Кубу требует сложного и дорогостоящего процесса лицензирования, что подрывает эффективность закупок лекарств, медицинского оборудования и технологий. Авторы заявления считают, что в условиях пандемии санкции ставят под угрозу право на жизнь, здоровье и другие исключительно важные права наиболее уязвимых слоев населения Кубы.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубе составляет 1467, с момента вспышки скончались 58 человек.-0-