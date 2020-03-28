Эксперты оценивают потери российской экономики от нерабочей недели до 1,5% ВВП

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская экономика в 2020 году переживет рецессию, считают опрошенные РБК экономисты. ВВП может упасть, по их оценкам, от 0,8 до 3%. Потери от объявленной недели простоя оцениваются в сумму до 1,6 трлн российских рублей, или 1,5% ВВП, сообщает БЕЛТА.

Объявленная нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году - 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.

Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5-2,8%, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд российских рублей в день. Исходя из этого стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд российских рублей, или 0,8% ВВП.

"Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные - в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок", - отмечает экономист. С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270-320 млрд российских рублей в день, или около 1,3-1,6 трлн российских рублей за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3-1,5% ВВП в 2020 году.

Такие каникулы не нужны компаниям и организациям, которые уже перешли на удаленную работу, а теперь будут вынуждены прекращать работу или платить сотрудникам за переработку, замечает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Такие платежи - это последнее, что нужно большинству работодателей, особенно тем, кто пострадал от коллапса спроса", - написал он в колонке для РБК. Каникулы могут стоить бизнесу до 700 млрд российских рублей, которые государство компенсировать не собирается, оценил эксперт.

Промпроизводство из-за нерабочей недели может снизиться в апреле на 10% в годовом выражении, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. На потреблении эффект длинных выходных отразится в гораздо меньшей степени, отмечает она. "Мы ожидаем, что оно снизится на 5% год к году", - сказала Наталия Орлова. Если бы нерабочая неделя выпала полностью на март, это привело бы к двузначному падению промпроизводства в этом месяце в годовом выражении, оценил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов отмечал, что дополнительная нерабочая неделя усилит спад экономики. "То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад", - пояснил он.

Выходные дни в России продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Зарплата всем сотрудникам должна быть сохранена, объявил президент Владимир Путин. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неделя будет нерабочей для предприятий промышленности, исключение составят предприятия, производящие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.-0-

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли Глава государства подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается в этом плане своим делом. Выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике.