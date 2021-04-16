Эксперты: риск образования тромбов от COVID-19 намного выше, чем от вакцин

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские исследователи заявили, что риск образования тромбов в головном мозге от инфекции COVID-19 намного выше, чем от вакцин против этой болезни. Британские и европейские регулирующие органы подчеркнули, что преимущества вакцинации перевешивают риски, сообщает Reuters.

14 апреля Соединенные Штаты приостановили вакцинацию препаратом J&J до окончания проведения исследований, связанных с образованием тромбов из-за вакцины, а Дания первая страна, которая полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca из-за этой проблемы.

В предварительном исследовании эксперты заявили, что риск тромбоза церебрального венозного синуса (CVST) (тип инсульта, при котором тромбоз возникает в венозной системе головного мозга, ведущий к окклюзии одной или нескольких вен головного мозга и/или венозного синуса. - Прим. БЕЛТА) был в 8-10 раз выше после заражения COVID-19, чем от существующих вакцин от этого заболевания. Исследование было проведено на основании тех данных, которые имело здравоохранение США, в них не было включена новая информация об образовании тромбов непосредственно от вакцины AstraZeneca, поскольку препарат не применяется на территории Америки.

"Риск развития CVST после COVID-19, по-видимому, существенно выше, чем после вакцинации AstraZeneca", - сказал журналистам Максим Таке из Оксфордского отделения психиатрии. Таке добавил, что уровень смертности от CVST составлял около 20%, независимо от того, произошло ли это после заражения COVID-19 или введения вакцины, что указывает на то, что тромбы являются основным фактором риска в обоих случаях.

В предоставленных европейских отчетах указано о низком уровне тромбоцитов, что является одним из побочных эффектов вакцины, но исследователи считают, что это ограниченные данные, потому что неизвестно происходило ли CVST у людей после заражения вирусом. Эксперты подчеркнули, что COVID-19 провоцирует нарушение свертываемости крови, а также CVST и инсульт.

"Важность этого открытия заключается в том, что оно возвращает нас к тому факту, что это действительно ужасное заболевание с целым рядом эффектов, включая повышенный риск (CVST)", - сказал Джон Геддес, директор Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.

Исследовательская группа из Оксфордского университета заявила, что они работали независимо от оксфордской группы по вакцинам, которая разработала прививку AstraZeneca.-0-