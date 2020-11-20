Эксперты ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для пациентов, помещенных в больницы с заболеванием COVID-19. Об этом заявила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств, сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких.

ВОЗ напомнила, что ремдесивир привлек внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19. "Ремдесивир все чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной", - отмечают в организации. Эксперты пояснили, что их сегодняшняя рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств. В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием более 7 тыс. пациентов. Тщательно изучив эти данные, группа, в которую входят эксперты со всего света, а также четверо бывших пациентов, пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких как необходимость в механической вентиляции легких или время клинического улучшения.

Ранее ВОЗ заявляла, что только кортикостероиды, такие как дексаметазон и гидрокортизон, доказали свою эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. В свою очередь препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон, которые активно исследовались, по данным организации, не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. В октябре ВОЗ сообщила, что в течение месяца опубликует руководящие принципы по применению ремдесивира.

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, разработавшая ремдесивир, ранее утверждала, что его применение сокращает период выздоровления при COVID-19 до четырех дней. Ряд стран, в том числе США, Япония и Великобритания, одобрили использование препарата для лечения инфицированных коронавирусом. Он был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.-0-