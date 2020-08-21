Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Денис Мантуров отметил: это произойдет, когда Россия выйдет на качественный объем производства в стране. Ранее он сообщал, что три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в России вакцины от коронавируса, разработанной Центром им.Гамалеи.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.-0-