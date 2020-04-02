Экспортная цена нефти Urals в конце марта показала отрицательные значения

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals в понедельник и вторник соответствовали отрицательным значениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus Media.

По данным агентства, затраты на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и прочие расходы превысили среднюю стоимость нефти Urals 30 и 31 марта.

"Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России", - отмечает агентство.

Согласно данным отчета Argus Media, опубликованного 31 марта, стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года и достигла цены в $13 за баррель. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в январе - марте 2020 года составила $48,18 за баррель.