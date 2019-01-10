Экстремальные снегопады продолжаются в Германии, в Альпах - красный уровень опасности

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Бенджамин" продолжает свирепствовать в Германии, немецкая метеослужба предупреждает об экстремальных снегопадах. Об этом сообщает немецкая газета Die Tageszeitung.

Как сообщил сегодня представитель Баварских железных дорог, в нескольких округах южнее Мюнхена приостановлено движение поездов - коммунальные службы не успевают расчищать пути. Некоторые отрезки железной дороги блокированы деревьями и упавшими под тяжестью снега опорами линий электропередачи. При этом магистральные направления, к примеру, между Мюнхеном и австрийскими городами, открыты, но не исключаются задержки в движении поездов. В ряде альпийских населенных пунктов из-за снегопадов закрыты школы. Ограничения коснулись баварских округов Берхтесгаденер, Розенхайм, Эберсберг и Прин. Некоторые общины практически полностью отрезаны от цивилизации, провизию туда доставляют спасательные службы при помощи вертолетов и спецтехники.

Последствия снегопада в Айзенэрце, Австрия. Фото Reuters

По сведениям метеорологов, в Альпах, где объявлен красный уровень опасности, снег будет идти практически беспрерывно до ночи пятницы. А в субботу в Альпах ожидается западный ветер со штормовыми порывами.

По последним данным, жертвами затяжной непогоды в Германии и Австрии уже стали не менее девяти человек.-0-