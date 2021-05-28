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28 мая 2021, 21:00

EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca

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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство лекарственных средств на данный момент зарегистрировало 316 случаев образования тромбов после использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.

"К 13 апреля мы сообщили о 142 случаях образования тромбов после использования вакцины AstraZeneca. К тому моменту было введено 17 млн доз. По состоянию на 27 мая в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 316 случаев, однако это с учетом введения еще 19 млн доз вакцины", - подчеркнул глава департамента EMA по фармакологическому надзору и эпидемиологии Георгий Генов.

"Важно знать, что частота данных очень редких осложнений сохраняется на уровне одного случая на 100 тыс. прививок, это не изменилось, - добавил специалист. - Однако уровень смертности от них сократился благодаря лучшей осведомленности самих вакцинированных и медицинских работников".-0-

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