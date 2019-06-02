Эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Он был одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг, сообщает портал pilotonline.com .

ЧП произошло 31 мая. Злоумышленник - один из госслужащих - зашел в административное здание Public Works за час до конца рабочего дня и расстрелял людей. Когда на место происшествия прибыли полицейские, началась перестрелка, в результате которой преступник был ранен. Ему оказали первую помощь, но он скончался от полученных ранений.

Уроженец Могилева уехал из Беларуси в 2003 году студентом. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства. Сначала работал на низкооплачивоемой работе в лесозаготовительной компании, а потом стал агентом в городе Вирджиния-Бич, где проработал девять лет. Погибшему белорусу было 35 лет, он хотел жениться и говорил о переезде из своего таунхауса в район с лучшими школами.-0-