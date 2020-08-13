Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии из-за эпидемии COVID-19 в России более чем на треть снизилось число новых регистраций индивидуальных предпринимателей. Об этом заявили в российской компании Seldon, которая занимается разработкой информационных систем, сообщает РБК.

По сравнению с первым полугодием 2019 года, количество новых зарегистрированных ИП в России с января по июнь 2020-го сократилось на 34,4%. "Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатель продемонстрировал отскок", - говорится в исследовании.

По данным Seldon, в этот период в РФ на 31,9% уменьшилось и число регистраций новых юридических лиц: их было 106,9 тыс. Сильнее всего показатель просел в апреле - на 66,5%. В мае падение составило 47,9% по сравнению с уровнем регистраций новых организаций в 2019 году.

Проведенный ранее опрос Российского союза промышленников и предпринимателей показал, что 40% средних и крупных российских компаний отмечали ухудшение делового климата в стране в июне.-0-