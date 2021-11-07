Эпидемиолог посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от своих питомцев

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования, которые проводились в течение почти двух лет пандемии коронавируса, не подтвердили предположения, что домашние животные могут распространять коронавирус на людей. Такую информацию приводит "МИР24".

"Похоже, что домашние животные заражаются вирусом от своих владельцев, а не наоборот", – рассказала эпидемиолог Колумбийского университета Джессика Джастман.

Она отметила, что кошки и собаки могут заразиться COVID-19 в основном после тесного контакта с больными людьми. По словам Джастман, в Нидерландах исследователи протестировали 310 животных из 196 домашних хозяйств, где за полгода до этого была обнаружена человеческая инфекция.

"У небольшого процента домашних животных (около 4%) были признаки активной инфекции, это подтвердили мазки из носа, и почти у 20% были антитела, указывающие, что животное перенесло инфекцию... Это означает, что, если у кого-то в вашем доме есть COVID-19, его следует изолировать от всех, включая домашних животных", – добавила эпидемиолог.

Есть доказательства того, что коронавирус может заражать горилл, пум, хорьков и норок. Джастман подчеркнула, что вирус не был зарегистрирован на птицефабриках или свинофермах, однако нужны дополнительные исследования, чтобы понять, восприимчивы ли к инфекции эти животные.-0-