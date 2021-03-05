"Эпиваккорона" будет доступна для массовой вакцинации в России во второй половине марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препарат от коронавируса "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов, сообщает ТАСС.

Ринат Максютов также напомнил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В скором времени возможна регистрация третьей российской вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова Российской академии наук.-0-