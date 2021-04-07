"Эпиваккорона" эффективна против всех известных штаммов - "Вектор"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Эпиваккорона" эффективна против британской, южноамериканской и южноафриканской мутаций коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов, сообщает ТАСС.

"Против всех известных штаммов, которые сейчас есть, - и британского, и южноамериканского, и южноафриканского - вакцина "Эпиваккорона" работает", - сказал Александр Семенов.

По его словам, после вакцинации "Эпиваккороной" в 94% случаев образуются антитела к коронавирусу. Эта вакцина дает иммунитет к коронавирусу как минимум на год. Александр Семенов отметил, что центр "Вектор" получает многочисленные заявки на поставку "Эпиваккороны" за рубеж.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на пострегистрационные исследования, в том числе среди пожилых людей.-0-