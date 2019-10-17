ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорщики из Великобритании и ЕС одобрили новую сделку по Brexit, сообщает BBC .

"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль (над Brexit)", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем "Твиттере".

Представители ЕС также подтвердили наличие соглашения.

Отмечается, что стороны проработали юридическую составляющую сделки, но она все еще должна быть одобрена парламентами Великобритании и ЕС.

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября. Затем 19 октября должно пройти экстренное заседание британской Палаты общин.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако проект соглашения об условиях Brexit был трижды отклонен депутатами Палаты общин британского парламента. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября.-0-