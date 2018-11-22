ЕС и Великобритания согласовали проект декларации о взаимоотношениях после Brexit

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Великобритания согласовали проект политической декларации, определяющей основные условия их взаимоотношений после Brexit, сообщает Reuters.

Текст документа обсуждался премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Согласно проекту декларации, Европейский союз и Великобритания нацелены на "амбициозное, взвешенное и сбалансированное экономическое партнерство" после Brexit. Отмечается, что сотрудничество будет всеобъемлющим, затрагивающим зону свободной торговли, а также развитие отраслевого взаимодействия. Дальнейшее партнерство будет основано на обеспечении равных условий для обоих участников.

В документе оговаривается, что стороны будут уважать целостность единого рынка и таможенного союза в ЕС, а также самостоятельность внутреннего рынка Великобритании. Евросоюз со своей стороны гарантирует признание независимой торговой политики Великобритании за пределами их экономического партнерства.

В соответствии с декларацией Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Затем стороны вступят в переходный период, который продлится от одного до двух лет.

Планируется, что проект декларации будет рассмотрен представителями оставшихся 27 государств - членов Евросоюза. Соглашение относительно будущего взаимодействия ЕС и Великобритании будет окончательно утверждено в воскресенье, 25 ноября.-0-